Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Olcay Büyük ve Çorlu Ticaret Borsası yönetimi Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi. Valilikteki ziyarete Meclis Başkanı Nail Çalım da katıldı; Soytürk, borsa yönetimine başarılar diledi.

Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Çorlu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nail Çalım da katıldı.

Vali Soytürk, Büyük ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Soytürk, borsa yönetimine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti22

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın27

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak13

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak