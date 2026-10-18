Bilecik TSO meslek komitesi seçiminde mavi liste 18 temsil hakkı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), meslek komitesi seçimleri gerçekleştirildi.

Bilecik TSO binasında düzenlenen, odaya bağlı 12 meslek komitesinin temsilcilerinin belirlendiği seçimlerde üyeler, "mavi", "beyaz" ve "turuncu" listeler için oy kullandı.

Seçimler sonucu Bilecik TSO Meclisi'nde mavi liste 18, beyaz liste 9, turuncu liste ise 2 temsil hakkı elde etti.

Bu arada temsil hakkı elde eden meslek komitesi üyeleri, 24 Ekim'de yapılacak seçimlerde yönetim kurulunu, yönetim kurulu başkanını ve meclis başkanını belirleyecek.

Kaynak: AA