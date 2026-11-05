Kalibaf, Vance'in sözüne rağmen ABD'nin sonraki savaş aşamasına hazırlandığını söyledi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile savaşın durdurulması gerektiğine dair açıklamasına rağmen ABD'nin, "savaşın bir sonraki aşamasına" hazırlık yaptığını belirtti.

Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in dün Demokratların kazandığı seçimlerden sonraki değerlendirmesinde İran ile savaşın durdurulması ve İsrail'le ilişkilerin değiştirilmesi gerektiğine dair ifadelerine yanıt verdi.

Vance'in açıklamalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir sonraki savaşa hazırlandığını belirten Kalibaf, "Kaybeden kumarbaz enerjisi, masadan uzaklaşamıyor. Patronu bir sonraki savaş aşamasını hazırlarken Amerika, 'İsrail-Önce' uçurumunun kenarında sallanıyor." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Vance'in seçim yenilgisine dair yaptığı detaylı açıklamaları, genellikle uzun ve entelektüel sunumlar olarak bilinen TED konuşmalarına benzeterek, "TED konuşmasını atla. Neden bunu patronuna söylemiyorsun?" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin kaybettiği ara seçimler sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, İran ile savaşın seçimlerin kaybedilmesinin başlıca nedeni olduğunu söylemişti.

Vance, Cumhuriyetçilerin seçmen desteğini yeniden kazanabilmesi için İran'daki savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığıyla mücadele edilmesi, "Önce Amerika" politikasına dönülmesi ve ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump ise Vance'in açıklamalarının sorulması üzerine "Bu büyük ölçüde doğru çünkü (İran ile savaş) benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Aynı zamanda, tekrar yapmam gerekseydi yine yapardım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA