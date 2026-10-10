Kayseri Ticaret Borsası'nda Recep Bağlamış yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) gerçekleştirilen seçimlerin ardından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye seçimlerini tamamlandı.

KTB'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye seçimlerini tamamlanarak görev dağılımları belli oldu. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış yaptığı açıklamada, seçimlerin ve yeni görev dağılımının hayırlı olmasını temenni ederek, görev üstlenen isimlere başarılar diledi. Başkan Bağlamış; "Kayseri Ticaret Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye seçimlerini tamamladık. Tüm meclis üyelerimizin oylarıyla yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilmekten büyük onur duyuyorum. Şahsıma duydukları güven ve verdikleri destek için tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarımızın Borsamıza, üyelerimize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Borsası seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu ve Meclisi şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu

Recep Bağlamış - Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Karaca - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsa Yürdem - Yönetim Kurulu Sayman Üye

Selahattin Kılıç - Yönetim Kurulu Üyesi

Sami Erdem - Yönetim Kurulu Üyesi

Meclis

Arif Güneş - Meclis Başkanı

Şevket Al - Meclis Başkan Yardımcısı

Hüdaverdi Özdemir - Meclis Başkan Yardımcısı

Tamer Aykurt - Meclis Katip Üye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı