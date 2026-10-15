ATSO heyeti Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yeni yönetimiyle birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek kentin ekonomik gelişimi, üretim kapasitesi, istihdam imkanları ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında temaslarda bulundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığındaki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Adıyaman milletvekilleriyle bir araya geldi. ATSO heyeti, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından ilk ziyaretini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptı.

Ziyarete Torunoğlu ve Bereket'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Ahmet Çakır katıldı. Görüşmede, ATSO'nun yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve Adıyaman iş dünyasının beklentileri ele alındı. ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, seçim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek, yeni dönemde de Hisarcıklıoğlu ile birlikte çalışmayı arzu ettiklerini ifade etti. Oda seçimlerinde 18 meslek komitesinin tamamında destekledikleri listenin üyelerin teveccühünü kazandığını kaydeden Torunoğlu, TOBB Genel Kurulu'nda da Hisarcıklıoğlu'nu destekleyerek yeniden Birliğin başında olmasını istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu'nun gençlere ve kadın girişimcilere verdiği öneme dikkat çeken Torunoğlu, şehirlerin sorunlarını yakından takip eden bir yönetim anlayışıyla çalışmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeniden göreve seçilen Torunoğlu, Bereket ve ATSO yönetimini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal gelişimi için yürütülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, ülke ve iş dünyasının gelişimi için ortak çalışma ve dayanışmanın önemini vurguladı.

ATSO heyeti, Ankara programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı da ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman'ın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve iş dünyasının beklentileri gündeme geldi. Kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve ortak akıl doğrultusunda hareket edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'ın gelişmesi, üretimin ve istihdamın artırılması için ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek ATSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Torunoğlu da Aydın'a nazik kabulleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

ATSO heyetinin Ankara temaslarının, Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı