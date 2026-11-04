Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kalibaf, ABD'de Demokratların Senato çoğunluğunu 'savaşa hayır' diye yorumladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da 51 sandalyeyle çoğunluğu almasını değerlendirdi. Kalibaf, 'ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, "Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.

Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."

ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

Maça damga vuran kavga: Ortalık karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

Yok artık Batrakov! Sadece 3 dakikada...
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

Hem ABD tarihine geçti hem de 24 yıl sonra partisine eyaleti getirdi

Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
DeSantis, İran savaşının Cumhuriyetçilere 'çok büyük bir yük' olduğunu söyledi

Son seçimde karşısına çıkmıştı! Giderayak açtı ağzını yumdu gözünü