İran basınına göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, Zeydi ile gizli ziyarette görüştü

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 6 Kasım Cuma günü beraberindeki heyetle Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştü.

İran basınına yansıyan haberlere göre Zeydi, geçen hafta cuma günü başkent Tahran'a gerçekleştirdiği "gizli ziyaret" kapsamında Kalibaf ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki savaş durumunun sona erdirilmesine yönelik girişimler ele alındı.

Kalibaf, görüşmede Irak'ın çabalarını takdir ettiğini belirterek, ülkesinin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ilettiği "iki günlük plan"a dair bilgi verdi.

İran Meclis Başkanı, müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington yönetiminin söz konusu plan çerçevesinde İran'ın haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA