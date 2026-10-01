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Feti Yıldız, TBMM İzleme Komisyonu'nun 10 gün içinde kurulacağını ümit ediyor

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Feti Yıldız, TBMM İzleme Komisyonu'nun 10 gün içinde kurulacağını ümit ediyor
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun bir hafta veya 10 gün içinde kurulacağını ümit ettiğini söyledi. Yıldız, Meclis Başkanı'nın bugün veya yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderebileceğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum. Meclis Başkanımız bugün veya yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Meclis'te partilerin oy oranına ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevi bizim çerçeve yasanın 7'nci maddesinde belli. İzleme; herhangi bir yaptırım yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Komisyonda görev yapacakların sayısı belki İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Ancak bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün veya yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir" ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMA KOMİYONUNU GEREKLİ GÖRMÜYORUM'

Fon soruşturmalarına ilişkin Yıldız, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garip gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur; ben suçsuzluk karinesine inanırım. Bunun A veya B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar 'şu şahıs suçludur, suçsuzdur' demem, benim için yalnızca şüphelidir. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağını bilmiyorum, yani gerek de görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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