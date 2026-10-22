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Düzce İl Meclis Başkanı Koç, Yedigöller yolunda 5 kilometre asfalt yapıldığını söyledi

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Düzce İl Meclis Başkanı Koç, Yedigöller yolunda 5 kilometre asfalt yapıldığını söyledi Haber Videosunu İzle
Düzce İl Meclis Başkanı Koç, Yedigöller yolunda 5 kilometre asfalt yapıldığını söyledi
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Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Yedigöller yolunda bu yıl 5 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını ve bu bölümün 16 köyün grup yolunu ilgilendirdiğini söyledi. Koç, yolun önümüzdeki yıllarda Yedigöller'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yedigöller yolunda devam eden asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son yıllarda turizm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini belirten Koç, Yedigöller yolunda bu yıl 5 kilometrelik çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Koç, Kardüz ve Sinekli yaylalarının yollarının da yatırım planları arasında bulunduğunu açıkladı.

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, kent genelinde turizm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen yol çalışmalarını değerlendirdi. Yığılca-Yedigöller güzergahındaki asfalt çalışmalarına dikkat çeken Koç, önümüzdeki yıllarda yolun Yedigöller'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yedigöller yolunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Koç, "Şu anda Yedigöller yolundayız. Biz son 2-3 yıldır turizm yollarına da ciddi derecede önem veriyoruz. Yedigöller yolunun 37 kilometrelik kısmının yaklaşık 25-30 kilometresini planlamamıza almıştık. Geçen yıl 5 kilometre yapmıştık, bu yıl da 5 kilometre yapıyoruz" dedi.

"16 köyümüzün grup yolunu ilgilendiriyor"

Yürütülen asfalt çalışmalarının yalnızca turizm ulaşımına değil, köylerde yaşayan vatandaşlara da hizmet edeceğini belirten Koç, "Bu yıl yaptığımız 5 kilometrelik bölüm aynı zamanda 16 köyümüzün grup yolunu ilgilendiriyor. Grup yolundan itibaren Karakaş-Mengen arasını geçen yıl yapmıştık. Yine Yaylatepe köyümüzün yolunu yapmıştık. Bu asfaltlarla beraber yerleşim alanlarının tamamına yakınını sıcak asfaltla kaplamış olacağız. Önümüzdeki yıllar içerisinde buradaki yolu Yedigöller'e kadar ulaştırarak Yığılca'mızın doğasını doğaseverlerle daha rahat ve konforlu yollarla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kardüz ve Sinekli yaylaları da yatırım planında

Düzce'nin önemli yaylalarına ulaşımın kolaylaştırılması için de çalışmalar planlandığını açıklayan Koç, "Yine planlarımız arasında Kardüz Yaylası'nın bir kısmının asfaltlanması var. Önümüzdeki yıl da Sinekli Yaylası ile birlikte şehrimizin turizm alanlarına ulaşımı kolaylaştırmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Kurugöl'ün, Güzeldere Şelalesi'nin diğer taraftan çıkan yolunun, Akçakoca'daki Aktaş Şelalesi'nin ve Sarıkaya Mağarası'nın yollarını yapmıştık. Önceliğimiz, hem vatandaşlarımızın konforlu yollarda ulaşımını sağlamak hem de turizm alanlarımızdaki yolları geliştirmek. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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