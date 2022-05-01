Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak tanımlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs paylaşımları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."

TÜRKAN ŞORAY

"Emek kutsaldır"

FUNDA ARAR

YILMAZ ERDOĞAN

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!"

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü ; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

HAKAN ALTUN

"Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Mustafa Kemal Atatürk... Dünyadaki bütün işçi ve emekçilerin bayramını canı gönülden kutluyorum."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek ve alın teriyle yaşayanlar"

ARDA TÜRKMEN

"Emeği ve hakkıyla çalışan, üreten ve kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"

ESER YENENLER

ESRA EROL

FUNDA ARAR

EDA ECE

EBRU GÜNDEŞ

ÖZGE ULUSOY

SEDA SAYAN

AJDA PEKKAN

BERKAY ATEŞ

SİBEL CAN