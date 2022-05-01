Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - Haberler

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Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, işçiler için adil ve hakkaniyetli çalışma ortamları diledi.

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak tanımlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"Emek kutsaldır"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü ; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Mustafa Kemal Atatürk... Dünyadaki bütün işçi ve emekçilerin bayramını canı gönülden kutluyorum."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek ve alın teriyle yaşayanlar"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

"Emeği ve hakkıyla çalışan, üreten ve kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Ecem Altan
Ecem Altan
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1 Mayıs, Magazin, Haberler

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