HİSARCIK HABERLERİ

Hisarcık - Bugün
Kale'de lise öğrencilerine sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik eğitim verildi
Denizli'nin Kale ilçesinde 6 tarih öğretmeni tarafından lise öğrencilerine sözde Ermene soykırımı iddiaları ve tarihsel gerçeklerle ilgili eğitim verildi.
Hisarcık - Bugün
Ereğli Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi"
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.
Hisarcık - Bugün
Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü
Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle...
Hisarcık - Bugün
Adıyaman'da sürücüler bilgilendirildi
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yaptı.
Hisarcık - Bugün
Havza'da Türk Kızılay Temsilciliği 1200 hijyen seti dağıttı
Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından "Hedef Mavi Samsun Projesi" kapsamında hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi.
Hisarcık - Bugün
Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Hisarcık - Bugün
Dinar'da Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Trafik Hastası etkinliği düzenlendi.
Hisarcık - Bugün
Kuşadası Kadı Kalesi kazılarında insan iskeletleri bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen, ikisi çocukken hayatını kaybetmiş 5 insana ait iskelet bulundu.
Hisarcık - Bugün
Taşova'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.
Hisarcık - Bugün
Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu
Hisarcık - Bugün
Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza yazıldı.
Hisarcık - Bugün
Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.
Hisarcık - Bugün
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Geleneksel tadı kömbe evlere siparişle ulaştırılıyor
Hisarcık - Bugün
Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.