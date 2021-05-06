HİSARCIK HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Hisarcık Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Hisarcık Haberleri

Hisarcık haber, Hisarcık son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Hisarcık - Bugün
Kale'de lise öğrencilerine sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik eğitim verildi
Denizli'nin Kale ilçesinde 6 tarih öğretmeni tarafından lise öğrencilerine sözde Ermene soykırımı iddiaları ve tarihsel gerçeklerle ilgili eğitim verildi.
Hisarcık - Bugün
Ereğli Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi"
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.
Hisarcık: Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısıHisarcık - Bugün

Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı

Hisarcık - Bugün
Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü
Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle...
Hisarcık: Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamışHisarcık - Bugün

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

Hisarcık: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaHisarcık - Bugün

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hisarcık: EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldıHisarcık - Bugün

EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı

Hisarcık: Akdeniz'in siyah incisi yüzleri güldürüyorHisarcık - Bugün

Akdeniz'in siyah incisi yüzleri güldürüyor

Hisarcık: Son dakika haberleri... Radyocular yemek kazanlarının başına geçtiHisarcık - Bugün

Son dakika haberleri... Radyocular yemek kazanlarının başına geçti

Hisarcık: AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesiHisarcık - Bugün

AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Hisarcık - Bugün
Adıyaman'da sürücüler bilgilendirildi
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yaptı.
Hisarcık: Siirt'ten 3 bölgeye 20 milyon sebze fidesi gönderildiHisarcık - Bugün

Siirt'ten 3 bölgeye 20 milyon sebze fidesi gönderildi

Hisarcık: Radyocular yemek kazanlarının başına geçtiHisarcık - Bugün

Radyocular yemek kazanlarının başına geçti

Hisarcık: Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladıHisarcık - Bugün

Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı

Hisarcık: Başiskele'yi tanıtan ilk turizm haritası basıldıHisarcık - Bugün

Başiskele'yi tanıtan ilk turizm haritası basıldı

Hisarcık: Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdiHisarcık - Bugün

Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi

Hisarcık: Bağlum'da vatandaşın ayağı çamura değmedi!Hisarcık - Bugün

Bağlum'da vatandaşın ayağı çamura değmedi!

Hisarcık: 23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdıHisarcık - Bugün

23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı

Hisarcık: Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyorHisarcık - Bugün

Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor

Hisarcık: Malatya'da kayısıya alternatif: KabakHisarcık - Bugün

Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak

Hisarcık: Başkan Arslan'dan senin faturan dayanışmasına davetHisarcık - Bugün

Başkan Arslan'dan senin faturan dayanışmasına davet

Hisarcık: Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandıHisarcık - Bugün

Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandı

Hisarcık: Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda yardımında bulunduHisarcık - Bugün

Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda yardımında bulundu

Hisarcık: Beyoğlu'nda lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan hırsızlar yakalandıHisarcık - Bugün

Beyoğlu'nda lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan hırsızlar yakalandı

Hisarcık: Safranbolu'da 'tam kapanma' denetimleri devam ediyorHisarcık - Bugün

Safranbolu'da "tam kapanma" denetimleri devam ediyor

Hisarcık: Hasankeyf Kaymakamı Öztürk denetimlere katıldıHisarcık - Bugün

Hasankeyf Kaymakamı Öztürk denetimlere katıldı

Hisarcık: Korona virüse yenik düşen Karakaya son yolculuğuna uğurlandıHisarcık - Bugün

Korona virüse yenik düşen Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Hisarcık: Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır olduHisarcık - Bugün

Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu

Hisarcık: İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAKHisarcık - Bugün

İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK

Hisarcık - Bugün
Havza'da Türk Kızılay Temsilciliği 1200 hijyen seti dağıttı
Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından "Hedef Mavi Samsun Projesi" kapsamında hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi.
Hisarcık - Bugün
Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Hisarcık - Bugün
Dinar'da Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Trafik Hastası etkinliği düzenlendi.
Hisarcık: Dinar'da 'Karayolları Trafik Haftası' kutlama etkinlikleriHisarcık - Bugün

Dinar'da 'Karayolları Trafik Haftası' kutlama etkinlikleri

Hisarcık - Bugün
Kuşadası Kadı Kalesi kazılarında insan iskeletleri bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen, ikisi çocukken hayatını kaybetmiş 5 insana ait iskelet bulundu.
Hisarcık: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaretHisarcık - Bugün

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret

Hisarcık: Efeler'de pazar yerleri belli olduHisarcık - Bugün

Efeler'de pazar yerleri belli oldu

Hisarcık - Bugün
Taşova'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.
Hisarcık: Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konulduHisarcık - Bugün

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu

Hisarcık: TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN BULDUĞU KANADI KIRIK ŞAHİN TEDAVİYE ALINDIHisarcık - Bugün

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN BULDUĞU KANADI KIRIK ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

Hisarcık: Kartepe'ye gözlem sınıfı kurulacakHisarcık - Bugün

Kartepe'ye gözlem sınıfı kurulacak

Hisarcık: Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldıHisarcık - Bugün

Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldı

Hisarcık: Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleriHisarcık - Bugün

Hekimhan'da "tam kapanma" denetimleri

Hisarcık - Bugün
Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza yazıldı.
Hisarcık: Vali Tavlı, Milas'ta Tarım Üreticilerini Ziyaret EttiHisarcık - Bugün

Vali Tavlı, Milas'ta Tarım Üreticilerini Ziyaret Etti

Hisarcık - Bugün
Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.
Hisarcık: Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Geleneksel tadı kömbe evlere siparişle ulaştırılıyorHisarcık - Bugün

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Geleneksel tadı kömbe evlere siparişle ulaştırılıyor

Hisarcık: Sarıgöl'de Trafik Haftası kutlamalarıHisarcık - Bugün

Sarıgöl'de Trafik Haftası kutlamaları

Hisarcık - Bugün
Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.
Hisarcık: Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılarHisarcık - Bugün

Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar

Hisarcık: İnönü'de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyorHisarcık - Bugün

İnönü'de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hisarcık Haberleri | Hisarcık Haber - Haberler - Hisarcık haberleri, son dakika hisarcık haber ve gelişmeleri burada. Kale'de lise öğrencilerine sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik eğitim verildi.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:10:17. #1.16#

title