HİSARCIK HABERLERİ

Hisarcık - Bugün

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle...