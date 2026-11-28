Kütahya Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ari işletme için kan numunesi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık'ta hastalıktan ari işletme statüsü için hayvanlardan kan numuneleri alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yürütülen çalışmayla hayvan hastalıklarının önlenmesi ve ilçedeki ari işletme sayısının artırılması hedefleniyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hastalıktan ari işletme statüsünün kazanılması amacıyla hayvanlardan kan numuneleri alındı.
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalıktan ari işletme statüsü kazanma sürecindeki hayvanlardan kan numuneleri alımı gerçekleştirildi. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. İlçede hastalıktan ari işletme sayısının artırılması ve hayvancılıkta sağlık standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.