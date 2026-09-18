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Hisarcık’ta Mevlid-i Nebi’ye özel Kur’an-ı Kerim ziyafeti

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Hisarcık’ta Mevlid-i Nebi’ye özel Kur’an-ı Kerim ziyafeti
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi münasebetiyle düzenlenen Kur’an-ı Kerim ziyafeti programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi münasebetiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camii'nde düzenlenen program, İmam Hatip Mehmet Ömurtağ'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program, Kütahya Ulu Camii İmam-Hatibi Mehmet Ali Sarı'nın gönüllere hitap eden Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahileriyle devam etti. Ardından din görevlileri Hasan Hüseyin Kırlı ve Ferhat Demir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim'in manevi ikliminde gerçekleştirilen program, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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