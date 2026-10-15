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Kütahya Hisarcık'ta müftülük personeli Diyanet Gençlik Merkezi'nde kitap okudu.

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Kütahya Hisarcık'ta müftülük personeli Diyanet Gençlik Merkezi'nde kitap okudu.
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Kütahya Hisarcık'ta, "Kitap Okuyorum" projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde müftülük personeline kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve mesleki gelişime katkısı vurgulandı; Müftülük personele teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, "Kitap Okuyorum" projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde müftülük personelinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Hisarcık Müftülüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilgi ve kültür birikiminin artırılması hedeflendi. Etkinlikte, düzenli kitap okumanın bireysel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime de sağladığı katkılara dikkat çekildi. Hisarcık Müftülüğü, etkinliğe katılım sağlayan personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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