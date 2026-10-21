Kütahya Hisarcık'ta Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu sondaj ihalesi yapıldı

Kütahya Hisarcık'ta Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu sondaj ihalesi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj ihalesi yapıldı. Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığındaki ihale, köyün su teminine katkı sağlamayı hedefliyor; Atam sürecin hayırlı olmasını diledi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj ihalesi gerçekleştirildi.
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'ın başkanlığında, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir'in de katılımıyla Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacına yönelik sondaj ihalesi yapıldı. Köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen ihale kapsamında, bölgedeki su teminine katkı sağlanması hedefleniyor. Kaymakam Erkan Atam, ihale sürecinin hayırlı olmasını diledi.