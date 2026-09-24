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Kütahya Hisarcık'ta Mevlid-i Nebi konferansında güzel ahlakı Prof. Dr. Yalçın anlattı

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Kütahya Hisarcık'ta Mevlid-i Nebi konferansında güzel ahlakı Prof. Dr. Yalçın anlattı
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Kütahya Hisarcık'ta Mevlid-i Nebi nedeniyle "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. İsmail Yalçın, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını anlattı; programa Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü, İlçe Müftüsü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi münasebetiyle "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Hisarcık İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından seslendirilen ilahiler de katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. İsmail Yalçın, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yalnızca insanlar için değil, bütün alemler için rahmet olarak gönderildiğini vurguladı.

Hz. Peygamber'in hayatından örnekler paylaşan Yalçın, güzel ahlakın önemine dikkat çekti. Peygamber Efendimizin vahiy gelmeden önce de toplumunda güvenilirliği ve dürüstlüğüyle tanındığını belirten Yalçın, "Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, bildiğiniz gibi kendisine vahiy gitmeden önce de akrabalarının, komşularının 'Muhammedü'l-Emin' diye hitap ettiği bir kimse idi. O, kavminin içerisinde yalan söylemeyen, dürüst, güvenilir; hem ticaretiyle hem komşuluğuyla güzel ahlakıyla bir gençti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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