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Hisarcık'ta narkotik eğitiminde 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğu vurgulandı

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Hisarcık'ta narkotik eğitiminde 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğu vurgulandı
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Hisarcık'ta “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında düzenlenen eğitimde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı. Programda KADES ve UYUMA tanıtıldı, BM'nin 2024 verilerine göre dünyada yaklaşık 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğu aktarıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verildi.

Madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan programda, uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığın etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KADES uygulaması ile UYUMA aplikasyonu tanıtılarak kullanım amaçları anlatıldı.

Programda konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, madde bağımlılığının günümüzde uluslararası bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletlerin 2024 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğunu belirten görevli, 15-65 yaş arasındaki her 16 kişiden birinin bağımlı olduğunun ifade edildiğini aktardı.

Uyuşturucu sorununun yalnızca bireyin sağlığını değil, aileyi, gençleri ve tüm toplumu tehdit ettiğini vurgulayan görevli, "Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele toplumun her kesiminin sorumluluğudur" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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