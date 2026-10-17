İnhisar Hisarcık'ta köy yolu 2 yıldır onarılmıyor, köylüler tepkili

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yollar köstebek yuvasına döndü.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Hisarcık köyünde yolların bozuk hali vatandaşların tepkisine neden oldu. Köy sakinleri, her yıl yol yapılacağı yönünde söz verilmesine yama ekibinin bile gelmediğini belirtti. Hisarcık köyünde bulunan yollardaki çukur ve bozulmalar ulaşımı zorlaştırırken, vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Her yıl yolların yapılacağının söylendiğini ancak aradan geçen 2 yıla rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden köy sakinleri, yolların köstebek yuvasına döndüğünü dile getirdi.

Bozuk yolların hem sürücülere hem de araçlara zorluk yaşattığını belirten vatandaşlar, köy yollarının bir an önce onarılmasını ve verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı