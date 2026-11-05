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Kütahya Jandarması Hisarcık MYO'da bağımlılık ve siber farkındalık eğitimi verdi

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Kütahya Jandarması Hisarcık MYO'da bağımlılık ve siber farkındalık eğitimi verdi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Hisarcık MYO'da öğrencilere bağımlılık, siber farkındalık, terörle mücadele ve kadının korunması konularında bilgi verdi. Eğitimle öğrencilerin toplumsal ve dijital yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele, siber güvenlik, terörle mücadele ve kadının korunmasına ilişkin önemli bilgiler verildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personelinin konuşmacı olarak katıldığı "Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Siber Farkındalık Eğitimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından madde bağımlılığıyla mücadele, siber farkındalık, terörle mücadele ve kadının korunmasına ilişkin mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimle öğrencilerin toplumsal ve dijital yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona eren programda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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