Kütahya Hisarcık'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldü, yaklaşık 1 hektar zarar var

Kütahya Hisarcık'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldü, yaklaşık 1 hektar zarar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karbasan köyü Çavuş Kuyusu mevkiinde saat 10.20 sıralarında çıktı. Otluk ve çalılık alanda yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 1 hektarlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.