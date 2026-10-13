Kütahya Hisarcık'ta Şeyhler köylüleri 1 milyon 500 bin TL'ye traktör kepçe aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde vatandaşlar, altyapı çalışmalarında yaşanan sorunları daha hızlı çözmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla kendi aralarında para toplayarak traktör kepçe satın aldı.

Şeyhler köyü sakinleri, köyün altyapı çalışmalarında ve özellikle yeraltı sulama borularında meydana gelen arızalara müdahale etmek için önemli bir adım attı. Daha önce kepçe ihtiyacını karşılamak amacıyla dışarıdan iş makinesi getirmek zorunda kalan köylüler, bu sorunu ortaklaşa hareket ederek çözme kararı aldı.

Köy Muhtarı Halil Öztürk, 480 nüfuslu köyde vatandaşların kendi aralarında para toplayarak 1 milyon 500 bin TL bedelle traktör kepçe satın aldıklarını belirtti.

Kepçenin özellikle altyapı çalışmaları ve sulama borularında meydana gelen arızaların giderilmesinde kullanılacağını ifade eden Öztürk, " Köyümüzün altyapı çalışmalarında, özellikle yeraltı sulama borularında meydana gelen arızalar nedeniyle dışarıdan iş makinesi getirmek zorunda kalıyorduk. Bu durum hem zaman hem de maddi kayba neden oluyordu. Bunun üzerine aramızda para toplayarak traktör kepçe almaya karar verdik. Köyümüzdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla 1 milyon 500 bin TL'ye traktör kepçe satın aldık. Bu süreçte destek veren tüm köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şeyhler köylülerinin ortak katkısıyla alınan traktör kepçenin, köydeki altyapı ve bakım çalışmalarında kullanılarak zaman kaybının ve dışarıdan iş makinesi kiralama ihtiyacının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı