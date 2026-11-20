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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçede yaşayan gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette gaziler ve şehit yakınıyla yakından ilgilenen Kaymakam Atam, kendilerinin talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin himayesinde ve yakın ilgisi altında olduğunu vurgulayan Kaymakam Atam, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı