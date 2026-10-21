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Hisarcık'ta 23 kişilik umre kafilesi dualar ve ilahilerle yola çıktı

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Hisarcık'ta 23 kişilik umre kafilesi dualar ve ilahilerle yola çıktı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde umreye gidecek 23 kişilik kafile, Merkez Çarşı Camii önünde dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlandı. Din görevlilerinin ilahiler okuduğu programda duygusal anlar yaşandı; umre yolcuları yakınlarıyla helalleşip yola çıktı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 23 kişilik kafile, dualar ve ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Hisarcık'ta şirket organizasyonuyla umreye gidecek olan 23 kişilik kafile için Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin ilahiler okuduğu ve dualar ettiği programda duygusal anlar yaşandı. Umre yolcuları, yakınlarıyla helalleşip vedalaştıktan sonra kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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