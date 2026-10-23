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Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, Hisarcık MYO’da öğrencilere kamp imkanlarını anlattı

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Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, Hisarcık MYO’da öğrencilere kamp imkanlarını anlattı
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DPÜ Hisarcık MYO’da düzenlenen konferansta Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, gençlik merkezi faaliyetlerini ve kampların öğrencilere sağladığı fırsatları anlattı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı; MYO Müdürü Burak Kavaslar, Sakin’e teşekkür belgesi takdim etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Hisarcık Gençlik Merkezi Faaliyetleri Bilgilendirme Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi.

Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, gençlik merkezinin çalışmaları ve öğrencilere yönelik faaliyetleri ele alındı. Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde düzenlenen programa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, Hisarcık Gençlik Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlik merkezlerinin öğrencilere sunduğu imkanları anlatan Sakin, gençlerin bu etkinliklere katılımının önemine değindi. Gençlik kamplarına da değinen Sakin, kampların kapsamı ve öğrencilere sağladığı fırsatlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, katkılarından dolayı Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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