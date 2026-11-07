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Kütahya Hisarcık'ta müftülük esnafa bağımlılıkla mücadele afiş ve broşür dağıttı

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Kütahya Hisarcık'ta müftülük esnafa bağımlılıkla mücadele afiş ve broşür dağıttı
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Kütahya Hisarcık'ta İlçe Müftülüğü, Diyanet ile Yeşilay arasındaki protokol kapsamında esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yaptı. Yeşilay'ın hazırladığı afiş ve broşürler esnafa dağıtılırken, bağımlılığın zararları konusunda bilincin artırılması hedeflendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük tarafından esnaflara yönelik bağımlılıkla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Sultan Alkışlar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yeşilay tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele konulu afiş ve broşürler esnaflara dağıtıldı.

Çalışmayla bağımlılığın zararları konusunda bilgilendirme yapılması ve toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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