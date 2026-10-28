Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Alınören'de altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Alınören Köyü'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu ve köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçeye bağlı Alınören Köyü'nde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Köy Muhtarı Orhan Can'dan çalışmaların mevcut durumu ve köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Atam, yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

İncelemeleri sırasında köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Kaymakam Atam, çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti. Atam, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin hayata geçirilmesi ve mevcut çalışmaların yakından takip edilmesi amacıyla saha incelemelerini sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı