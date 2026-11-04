Hisarcık'ta ilkokul öğrencileri turşu kurarak geleneksel mutfak kültürünü tanıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilkokul öğrencileri, turşu kurarak geleneksel mutfak kültürünü yakından tanıdı. Minik öğrenciler hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Hisarcık Atatürk İlkokulu Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Semra Bülbül, Büşra Eroğlu ve Dudu Oğan'ın öncülüğünde turşu kurma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte turşu hazırlamanın aşamalarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, geleneksel mutfak kültürünü deneyimleme fırsatı buldu. Renkli ve keyifli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, el becerilerini geliştirirken birlikte üretmenin mutluluğunu da yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı