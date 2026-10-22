Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kaymakam Atam, Hisarcık'ta köylerde süren yapım işlerini yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Atam, Hisarcık'ta köylerde süren yapım işlerini yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerindeki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Atam, yetkililerden bilgi aldı; çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için inceleme yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde yürütülen yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Erkan Atam, ilçeye bağlı Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde Kaymakamlık tarafından yürütülen yapım işlerini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Atam, projelerin ilerleyişini değerlendirdi.

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Atam, köylerde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Trump: Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Trump'tan al haberi! 4 yıldır devam eden savaşta anlaşma yakın

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Metruk evde akılalmaz işkence! Dakikalarca durması için yalvardılar
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı