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Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri Gazze için uçurtma uçurdu

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Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri Gazze için uçurtma uçurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gazze’ye yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri uçurtma uçurdu. Öğrenciler, Gazze’de hayatını kaybeden ve zor koşullarda yaşayan çocukları anarak barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen etkinlikte, 5. sınıf öğrencileri barış, kardeşlik, merhamet ve insanlık değerlerine dikkat çekti.

İngilizce Öğretmeni Hatice Hancı'nın eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocukları andı. Öğrenciler, Gazze'deki çocukların özgür ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için dua etti.

Etkinlikte uçurtmalar gökyüzüne bırakılırken, öğrenciler barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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