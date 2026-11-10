Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hisarcık İlçe Özel İdaresi'ne hibe edilen çöp toplama aracı 25 köyde hizmete başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık İlçe Özel İdaresi'ne hibe edilen çöp toplama aracı 25 köyde hizmete başladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hisarcık İlçe Özel İdaresine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi. Araç, ilçeye bağlı 25 köyde evsel ve katı atıkların düzenli şekilde toplanması için kullanılacak.

Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine hibe yoluyla kazandırılan yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle Hisarcık İlçe Özel İdaresine yeni bir çöp toplama aracı hibe edildi. Envantere kazandırılan araç, ilçeye bağlı 25 köyde evsel ve katı atıkların düzenli şekilde toplanması amacıyla hizmet vermeye başladı. AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, köylere hizmet etmenin kendileri için bir gönül meselesi olduğunu belirterek yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Akbulut, yaptığı açıklamada, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir köyler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel İdare bünyesinde hizmet verecek olan çöp toplama aracımızın tüm köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler'e, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mücahit Eracar'a, İl Genel Meclisi Başkanımız Muammer Özcura'ya, Kaymakamımız Erkan Atam'a ve İl Genel Meclisi Üyemiz Ahmet Çümen'e teşekkür ediyorum. Bizim sevdamız hizmet, önceliğimiz hemşerilerimiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Emekli kano antrenörü 247 günde 4 bin 400 kilometre kürek çekti! Artvin'den yola çıktı, İskenderun'a ulaştı

Emekli antrenör 4 bin 400 km kürek çekti! Hedefe birkaç gün kaldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor14

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı açık: Artık çok net görülmüştür