Kütahya'da 30 kişilik umre kafilesi Hisarcık'ta dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre için yola çıkan 30 kişilik kafile, Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda dualar ve salavatlarla uğurlandı. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz rehberliğindeki grup, duanın ardından yakınlarıyla vedalaşıp kutsal topraklara gitti.
Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 30 kişilik kafile, dualar ve salavatlarla uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkacak kafile için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberliğinde kutsal topraklara gidecek grubu uğurlama programında, Sanayi Camii İmam Hatibi Mustafa Şengül tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde kafile, telbiye ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.