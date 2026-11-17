Kütahya Hisarcık'ta kontrolden çıkan kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, Hisarcık-Simav karayolu Tokat köyü girişinde istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan kamyon istinat duvarına çarptı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Cemil S., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hisarcık- Simav karayolu Tokat köyü girişinde meydana geldi. Cemil S. idaresindeki 43 ZB 265 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Cemil S., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.