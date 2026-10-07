Hisarcık'ta ilçe hastanesi personeli lokma hayrıyla 3 bin kişiye ikramda bulundu

Hisarcık'ta ilçe hastanesi personeli lokma hayrıyla 3 bin kişiye ikramda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçe hastanesi personelinin katkılarıyla lokma hayrı düzenlendi. Hastane bahçesindeki stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikram edilirken, hayrın öğrencilerin de istifade edebilmesi için bu yıl ikinci kez yapıldığı belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçe hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikram edilirken, hayır kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ikramda bulunuldu.
Hastane yetkilileri, personelin maddi ve manevi katkılarıyla her yıl düzenlenmesi planlanan lokma hayrının öğrencilerinde istifade edebilmesi için bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer, etkinliğe katkı sunan tüm personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.