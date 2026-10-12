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Kütahya Hisarcık'ta yangın 3 saatte söndürüldü, 6 dekar alan zarar gördü

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Kütahya Hisarcık'ta yangın 3 saatte söndürüldü, 6 dekar alan zarar gördü
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk alandan ormana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü; çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesine bağlı Kızıçukur köyü Hacı Ahmetler mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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