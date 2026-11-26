(TBMM) - Yeni Yol Grubu Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde arsenikli su sorununu gündeme getirerek "Dokuz bütçedir yaklaşık 100 bine yakın insanımızın zehirlenmesinden bahsediyorum Sayın Bakan. 100 bine yakın insanımız zehirleniyor Kütahya'da; Emet ve Hisarcık'ta arsenikli su içiyor." dedi. Kasap, bölgede kurulan yaklaşık 1 milyar liralık arıtma tesisinin de kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde yaşayan vatandaşların arsenikli su tükettiğini belirterek, konuyu dokuz bütçe dönemidir gündeme getirdiğini söyledi.

Kütahya topraklarının yüzde 91'inin maden ruhsatı kapsamında olduğunu ifade eden Kasap, bölgedeki su sorununa dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, Kütahya ilinin milletvekiliyim. Yaklaşık dokuz bütçedir beyan ettiğimiz bir şey var. Dokuz bütçedir yaklaşık 100 bine yakın insanımızın zehirlenmesinden bahsediyorum Sayın Bakan. 100 bine yakın insanımız zehirleniyor Kütahya'da; Emet ve Hisarcık'ta arsenikli su içiyor."

Kütahya'nın arazisinin yüzde 91'ine maden ruhsatı verildiğini belirten Kasap, "Siz ve önceki bakanlar zamanında yüzde 91 maden ruhsatı aldı. Ruhsat almayan arazisi hemen hemen kalmadı. 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılan borun başkenti Kütahya'da, Emet ve Hisarcık'ta insanlarımız bir damla temiz, içilebilir su bulamıyorlar. Ve bu 1958'den beri devam ediyor. Oranın cefasını başkaları çekiyor ama cezasını Emet ve Hisarcık halkı ve köyleri şu anda yaşıyor" dedi.

Gazi Üniversitesi'nin 2011 yılında yaptığı çalışmaya işaret eden Kasap, bölgedeki suyun Dünya Sağlık Örgütü'nün içilebilir su için kabul ettiği arsenik sınırının yaklaşık 350 katı arsenik içerdiğini öne sürdü. Kasap, "Bu suyu içmesine insanlarımızın Çevre Bakanı olarak siz rıza gösteriyorsunuz. Çevre ve şehircilik; öncelikle çevreyi koruyacaksınız, insanımızı yaşatacaksınız, iyi bir çevrede yaşamamız gerekirken" diye konuştu.

"1 MİLYAR LİRALIK TESİS ŞU ANDA ÇÖP VAZİYETİNDE"

Bölgede yaklaşık üç yıl önce bir gölet projesi kapsamında su temini için isale hattı döşendiğini ve arıtma tesisi kurulduğunu anlatan Kasap, Emet Belediyesi tarafından yaptırılan son analizlerde arsenik oranının düşük çıktığını ancak bu kez suda yüksek oranda mangan tespit edildiğini söyledi.

Periyodik analizlerin yeterli yapılmadığını belirten Kasap, kurulan tesisin suyu arıtamadığını ifade ederek "En son Emet Belediyesi'nin yaptırdığı analizde suda arsenik düşük çıkıyor ama bu defa çok ciddi bir şey, mangan denen zehir çıkıyor. Ölçümler yeterli yapılmadığı için, periyodik analizler yapılmadığı için maalesef bu su da içilemez. O yapılmış olan 1 milyar TL'lik, yaklaşık iki sene önceki maliyeti şu anda tesisiniz de çöp vaziyetinde Sayın Bakan. Şu anda Emet ve Hisarcık ilçemiz su alamıyor, su içemiyor; içerlerse de arsenikli su içiyorlar" diye konuştu.

Kasap, Bakanlığa çağrıda bulunarak Emet ve Hisarcık'a tankerlerle ve pet şişelerle temiz içme suyu gönderilmesini istedi. Bölgedeki kanser oranının diğer illere göre üç kat fazla olduğunu ileri süren Kasap, "Gerçekten insanlar şu anda arsenikli su içiyor, arsenikli zehirli su içiyor ve üniversitenin yaptığı araştırmalara göre de kanser oranı diğer illere göre üç kat fazla bu bölgede" dedi.

"DOKUZ SENEDİR, DOKUZ BÜTÇEDE BEN SÖYLEDİM"

Bölgede yaşayan vatandaşların ve bor işletmesinde çalışanların da arsenik içeren suya maruz kaldığını savunan Kasap, "Eti Maden'de, Bor'da çalışan insanlar dahi şu anda 20-30 kat yüksek arsenikli su içiyor ve kanlarında, idrarlarında çıktı. Arıtma kuruldu, arıtma manganı temizlemiyor Sayın Bakan. Mangan oranı çok yüksek olduğu için filtreden geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın konuya ilişkin duyarsız kaldığını dile getiren Kasap, yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın kullanılmaz hale gelmesinin hesabının sorulup sorulmayacağını da sorarak konuşmasını, "Dokuz senedir dinlemiyorlar ki. 1958'den beri bu tesis var. Dokuz senedir, dokuz bütçede ben söyledim ve bakın bu arsenikle ilgili dokuz yıl sonra hala siz bugün diyorsunuz ki 'Ben arıtma yapacağım'" diye tamamladı.

Kaynak: ANKA