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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Üniversitede Bir Ders" etkinliğinde lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "Üniversitede Bir Ders" etkinliği gerçekleştirildi. Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Laboratuvarı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından verilen "Bilgisayar Destekli Haritacılık" dersine misafir öğrenci olarak katıldı. Etkinlikle lise öğrencilerinin üniversite eğitim ortamını yakından tanımaları, yükseköğretim düzeyindeki ders işleyişini deneyimlemeleri ve haritacılık alanında bilgi edinmeleri hedeflendi. Öğrencilerin üniversite yaşamına dair farkındalık kazanmalarına ve mesleki yönelimlerini şekillendirmelerine katkı sunan etkinlik, dersin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı