Kütahya DPÜ Hisarcık MYO'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ Hisarcık MYO'da öğrenci ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi. Psikolog Emine Biral, şiddetin türleri, mevzuat ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra mağdurların başvurabileceği yasal mekanizmaları anlattı ve toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda öğrenci ve personele yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.
Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitime, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Emine Biral konuşmacı olarak katıldı. Programa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Eğitimde Psikolog Emine Biral, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetle mücadelede ilgili mevzuat ve alınabilecek koruyucu tedbirler hakkında bilgi verdi. Şiddetin farklı biçimlerine dikkat çeken Biral, mağdurların başvurabileceği yasal mekanizmaları anlatarak mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.
Programın sonunda MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından Psikolog Emine Biral'a teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, belge takdiminin ardından sona erdi.