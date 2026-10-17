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Kütahya Hisarcık'ta Karbasan köyüne mevsimin ilk karı yağdı, çiftçileri sevindirdi

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Kütahya Hisarcık'ta Karbasan köyüne mevsimin ilk karı yağdı, çiftçileri sevindirdi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı bin 264 metre rakımlı Karbasan köyü mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Erken yağan kar, kuraklık nedeniyle tarlalarını süremeyen ve hububat ekecek çiftçileri sevindirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı bin 264 metre rakımlı Karbasan köyü, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Erken gelen kar, çiftçileri sevindirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Karbasan köyünde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte köyde park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökbel mevkisinde de arazi tamamen beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği köyde, ortaya kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.

Karbasan Köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, uzun yıllardır köylerine kasım ayından önce kar yağmadığını belirterek, bu yılki yağışın erken geldiğini söyledi. Bilkaya, "Bu yıl yaz mevsimi kurak geçti. Çiftçilerimiz kuraklıktan dolayı tarlalarını süremedi. Karın erken yağması özellikle hububat ekecek çiftçilerimizi sevindirdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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