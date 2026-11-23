Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Emet ve Hisarcık'ta insanların arsenikli su nedeniyle zehirlendiğini belirterek, "Buna neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Kütahya'nın yüzölçümünün yüzde 91'inin maden ruhsatlı olduğunu belirterek, Emet ve Hisarcık ilçelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.

Emet ve Hisarcık'ın yaklaşık 50 bin nüfusa sahip iki ilçe olduğunu belirten Kasap, maden faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel sorunların bölge halkını etkilediğini ifade etti. Kasap, "Şu anda Emet ve Hisarcık ilçesinde içilebilir bir damla su yok Sayın Bakan. İçilebilir bir damla su yok ve insanlar arsenikten dolayı zehirleniyorlar" dedi.

Bölgede yapılan gölette arsenik oranının düşük çıkmasının ardından Hisarcık'a 20 kilometrelik boru hattı çekildiğini ve arıtma tesisi kurulduğunu anlatan Kasap, ancak bu kez de sudaki mangan oranının yüksek çıkması nedeniyle suyun kullanılamadığını söyledi. Kasap, "Bu su da şu anda kullanılamıyor" ifadesini kullandı.

"İŞÇİLERİN KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİNDE 50 KAT YÜKSEK ARSENİK ÇIKIYOR"

Eti Bor'da çalışan işçilerin kan ve idrar örneklerinde yüksek oranda arsenik tespit edildiğini söyleyen Kasap, işyeri hekimlerinin kayıtlarına işaret ederek, bu konuda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Kasap, şöyle konuştu:

"Bakın sizin Emet Bor madeninde çalışan işçilerin kan ve idrar örneklerinde neredeyse 50 kat yüksek arsenik çıkıyor. İçme suyu ilçede yok. Gerçekten Emet ve Hisarcık ilçelerinde ve köylerinde dahil olmak üzere maalesef yağmur yağdığında arsenik oranı, sudaki arsenik, tüm sulardaki oranı 20-30 kat yükseliyor. Mangan oranı yükseliyor ve insanlar şu anda gerçekten onu içmek zorunda kalıyor."

Bölgede kanser oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Kasap, "Ben aynı zamanda hekimim. Ben çocukların gövdesindeki o kronik arsenik zehirlenmesini görüyorum ama siz görmüyorsunuz" dedi.

Kasap, kentte borun yan ürünlerinin değerlendirilmesi için bir bor enstitüsü kurulmasını ve maden gelirlerinden bölgeye pay ayrılmasını istedi. Kasap, "Yarından itibaren Enerji Bakanlığı'nın Emet ve Hisarcık'a tonlarca su götürmesini talep ediyorum. Ve müjdeyi siz verin Sayın Bakan burada. Deyin ki insanlarımızın zehirlenmesine izin vermiyoruz" dedi.

DOĞAN: "ENERJİ BAKANLIĞI'NA AYRILAN BÜTÇE 4,5 GÜNLÜK FAİZ ÖDEMESİ"

Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 2027 yılında ödenecek faiz tutarının yalnızca 4,5 günlük karşılığı olduğunu belirten Doğan, "80 kat bu ülke faize para ödeyecek ama üzerine bu kadar önemli cümleler kullanabileceğimiz bakanlığa ayrılan para 50 milyar" dedi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına verilen destekleri de eleştiren Doğan, şöyle konuştu:

"Devletin görevi millete kömür dağıtmak değil, elektrik faturasını ödemek değil. Devletin görevi millete hakkını vermek. Sen benim yetiştirmiş olduğum ürünün hakkını verirsen, ben kamuda çalışıyorsam maaşımın hakkını verirsen ben elektriğimi öderim. Sana bir muhtaçlığım yok ki. Ama devletin yüzde 50 faturamı ödeme noktasına beni getiriyorsan aslında bu senin devlet olarak, iktidar olarak, parti olarak ayıbındır."

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 68-69 SEVİYESİNDE"

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığının üst düzeyde olduğunu ifade eden Doğan, "Türkiye gibi enerji elde etme hususunda bütün nimetlere sahip bir ülke bugün bile hala enerjide yüzde 70 dışa bağımlıysa, ne kadar cümle kurarsanız kurun başarısızsınız demek. 24 yıl önceki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışa enerjideki bağımlılık yüzdesi ile bugünü arasında fark yok aynı. O zaman da yüzde 68, yüzde 69 idi, yine yüzde 68, yüzde 69. O zaman başarılı olduğumuzu söylememiz uygun olmaz" ifadesini kullandı. Doğan, "Bütün bu nimetlere rağmen bu kadar dışa bağımlı olmamız asla ve asla kabul edilemez" dedi.

Kaynak: ANKA