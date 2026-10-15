Hisarcık Kaymakamı Atam, çocuk koruma ve kadına şiddet toplantısına başkanlık etti

Hisarcık Kaymakamı Atam, çocuk koruma ve kadına şiddet toplantısına başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakam Erkan Atam başkanlığında çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda risk altındaki çocukların korunması, şiddetin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda; çocukların güvenliğinin sağlanması, risk altındaki çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Ayrıca, çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınması gereken tedbirler görüşülerek kurumların koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.