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Kütahya Hisarcık'ta Kaymakam Atam, köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi

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Kütahya Hisarcık'ta Kaymakam Atam, köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında köy muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kamu hizmetleri ele alınırken muhtarların görüş ve önerileri dinlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında, köy muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ele alındı.

Toplantıda köylerin mevcut durumu, ihtiyaç ve talepleri ile devam eden çalışmalar değerlendirildi. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Atam, çözüm bekleyen konular hakkında ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlçenin gelişimi ve köylerdeki ihtiyaçların karşılanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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