Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Hisarcık'ta din görevlilerine ezanı güzel okuma kursu başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık'ta din görevlilerine ezanı güzel okuma kursu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu başladı. Kursla din görevlilerinin ezan okuma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ezanı usulüne uygun ve etkileyici okumaları amaçlanıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu başladı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kurs kapsamında, ilçede görev yapan din görevlilerine ezanın usulüne uygun güzel okunmasına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerle din görevlilerinin ezan okuma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ezanın manevi atmosferine uygun ve etkileyici bir şekilde okunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kursun hayırlı olmasını temenni eden Hisarcık İlçe Müftülüğü, din görevlilerinin gayretlerinin bereketli olmasını ve öğrendikleri bilgileri hayırlı hizmetlerde kullanmalarını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü