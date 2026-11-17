Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurutmalık cennet hurmasına ilgi arttı. Geçen yıl kilogramı 80 TL'den satılan cennet hurmasının bu yıl 50 TL'ye düşmesi, vatandaşların talebini artırdı.

Hisarcık'ta kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurması, bu yıl uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar tarafından kabukları soyularak saplarından iplere bağlanan cennet hurmaları, güneşte kurutulduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Yüksek besin değeri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken cennet hurması, sağlıklı atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Lif bakımından zengin olan meyvenin sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini desteklediği biliniyor.

Cennet hurması satıcısı Hüseyin Ölmez, geçen yıl kilogramını 80 TL'den sattıkları ürünün bu yıl 50 TL'ye gerilediğini belirtti. Bu yıl hava şartlarının elverişli olması ve üretimde verim artışı yaşanmasının fiyat düşüşünde etkili olduğunu ifade eden Ölmez, uygun fiyatların vatandaşların ilgisini artırdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı