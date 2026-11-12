Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Hisarcık'ta EDEP toplantısı eğitim ve gençlik çalışmalarını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık'ta EDEP toplantısı eğitim ve gençlik çalışmalarını ele aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Hisarcık'ta EDEP'in Kasım toplantısı, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları ele alındı; yeni faaliyetler ve iş birliği için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) Kasım ayı toplantısında eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları ele alındı.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında düzenlenen toplantıya, EDEP Gözlemcisi Ülfet Balon ve platform paydaşları katıldı. Toplantıda, platform tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken ilçede eğitim, değerler eğitimi ve gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik yeni faaliyetlerin düzenlenmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Hakkı ceviz işine girdi! Kilosu 480 TL, talebe yetişemiyor21

Ünlü oyuncu ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye42

Bu fotoğraf bir zamanlar çok tartışılmıştı! Tahliye edildi
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek