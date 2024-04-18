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Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sulusaray merkezli deprem, saat 18.11'de yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Kayseri, Amasya, Samsun, Ordu ve 'de de hissedildi.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kayseri Deprem Amasya Yozgat Samsun Tokat Çorum Sivas AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Hakkı Murat:

yozgat sorgunda hissettik depremi

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Suat DUYAR:

KAYSERİ DE SAĞLAM SALLANDI

8
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Hüseyin Güney:

hiç hissetmedik çok enteresan

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Only:

Ne yapalım yani. Sonuçta deprem kuşağı olan ülkede yaşıyoruz. Nasıl ki Japonlar depremle yaşamaya alışmışlarsa, bizlerde depremle yaşamaya alışmalıyız. Hem 5.6 büyük bir deprem değil.

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Yusuf Kaymak:

nevşehir de hissettik

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Yunus Yildirak:

geçmiş olsun inşallah kimseye bir şey olmamıştır

3
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Mehmet Arı:

Malatya'ya da böyle geldiydi girmeyin sakın evlere yasamayana kolay gelir Allah'ım korusun

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Bükücü:

İnşallah olumsuz bir durum yokturdur

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Ramazan Karalar:

Kırşehir de de hissettik rabbim yardimcimiz olsun

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Muhammet Şenocak:

quatemala da deprem olsa Kayseri'de hisseder olduk artık bünye alıştı :)

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