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Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

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Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi
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Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin fiyatının 100 liraya düşürülmesi izdihama neden oldu. İndirimli sandalyelerden almak isteyen vatandaşlar arasında itiş kakış yaşanırken zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezindeki hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar indirimli ürünlere akın etti. Uygun fiyatlı sandalyelerden satın almak isteyenler arasında yoğunluk yaşanırken zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezindeki hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 LİRALIK SANDALYELER İÇİN YARIŞTILAR

Alışveriş merkezinde düzenlenen indirim kampanyası kapsamında kamp sandalyelerinin fiyatı 100 liraya düşürüldü. Kampanyayı duyan vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünlerden alabilmek için satış alanına yöneldi. Kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler arasında itiş kakış yaşandı.

İNDİRİM KAMPANYASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Sandalyelere ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, zaman zaman arbedeye neden oldu. İndirimli ürünleri almak için yaşanan hareketlilik çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ÖNDER:

bu rezilliği hak eden tipler sorsan ülkenin halinden ekonomiden çok memnunlardır

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