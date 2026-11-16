Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranları yeniden hesaplandı. Yıl sonu enflasyonunun bu seviyede gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 7,91 oranında zam yapılması bekleniyor. Tahmini zam oranına göre öğretmenden polise, hemşireden mühendise kadar farklı meslek gruplarının 2027 yılında alacağı olası yeni maaşlar da ortaya çıktı.

Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin gözü, 2027 yılının ilk ayında maaşlara uygulanacak zam oranına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan yılın son Enflasyon Raporu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yanı sıra memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ilişkin hesaplamaları da etkiledi.

Raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmini baz alınarak yapılan hesaplamalar, kamu personelinin ocak ayında alabileceği olası yeni maaşları ortaya koydu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,5'E YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayında yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıklamıştı. Yılın son Enflasyon Raporu'nda ise bu beklenti yukarı yönlü revize edildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yeni verilere göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5'e çıkarıldı.

ENFLASYON FARKI VE TOPLAM ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşan enflasyon farkı da belirleyici oluyor. 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması durumunda devreye giriyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,78 oranında enflasyon farkı oluşuyor.

Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 7,91 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Kesin zam oranları ise kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ YENİ MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 7,91'lik tahmini zam oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, farklı unvan ve derecelerdeki memurların mevcut maaşları ile ocak ayında alabilecekleri olası yeni maaşlar şöyle:

En düşük memur maaşı: 70.224 TL'den 75.778,72 TL'ye,

Memur (9/1): 73.070 TL'den 78.849,84 TL'ye,

Teknisyen (11/1): 75.877 TL'den 81.878,87 TL'ye,

Öğretmen (1/4): 83.254 TL'den 89.839,39 TL'ye,

Hemşire (5/1): 84.845 TL'den 91.556,24 TL'ye,

Vaiz (1/4): 86.983 TL'den 93.863,36 TL'ye,

Uzman öğretmen (1/4): 92.166 TL'den 99.456,33 TL'ye,

Polis memuru (8/1): 92.618 TL'den 99.944,08 TL'ye,

memuru (8/1): 92.618 TL'den 99.944,08 TL'ye, Başkomiser (3/1): 101.242 TL'den 109.250,24 TL'ye,

Araştırma görevlisi (7/1): 102.779 TL'den 110.908,82 TL'ye,

Şube müdürü (1/4): 107.110 TL'den 115.582,40 TL'ye,

Mühendis (1/4): 109.185 TL'den 117.821,53 TL'ye,

Profesör (1/4): 153.208 TL'den 165.326,75 TL'ye,

Uzman doktor (1/4): 170.730 TL'den 184.234,74 TL'ye.

Yüzde 7,91'lik artış senaryosuna göre en düşük memur maaşının 75 bin 778,72 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Öğretmen maaşının 89 bin 839,39 TL'ye, polis memuru maaşının 99 bin 944,08 TL'ye, mühendis maaşının ise 117 bin 821,53 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Uzman doktor maaşının 184 bin 234,74 TL'ye, profesör maaşının ise 165 bin 326,75 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin bu rakamlar, TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan olası hesaplamalardan oluşuyor. Kesin zam oranları, yılın son iki ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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Kaynak: Haberler.com