Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk

Hakkında rüşvet, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilen Mustafa Sarıgül ile ilgili dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. Sarıgül'den şikayetçi olan M.B., savcılık ifadesinde serbest bırakılmasının ardından Sarıgül'ün kendisini defalarca aradığını, daha sonra evine davet edildiğini ve aracılarından biri tarafından kendisine yaklaşık 149 bin TL verildiğini anlattı.

"BENİ VE ABLAMI SAYISIZ KERE ARADI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, geçmişte Mustafa Sarıgül'ün tacizine uğradığını söyleyen M.B.'nin savcılık ifadesinde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. 28 Ekim 2026'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan M.B., bu süreçte Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını öne sürdü. M.B., ifadesinde şu sözlere yer verdi: "28 Ekim 2026 günü üzerime atılı suçtan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benle iletişime geçmeye çalıştı.

"AĞLAYARAK 'NEDEN BÖYLE OLDUK' DEDİ"

Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarasının ise sonu ‘62 62’ idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk?’ dedi."

"SARIGÜL'ÜN ARACILARI BENİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

M.B., telefon görüşmelerinin ardından Sarıgül adına hareket ettiklerini söyleyen üç kişinin kendisine ulaştığını anlattı. Savcılık ifadesinde bu kişilerin Sarıgül'ün kötü durumda olduğunu ve onun bilgisi dahilinde kendisini aradıklarını söylediklerini belirtti. M.B., daha sonra Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Etiler'deki Platin Konutları'nda bulunan evine akşam yemeğine davet edildiğini ifade etti.

"POŞETİ AÇTIĞIMDA 149 BİN TL CİVARINDA PARA VERİLDİ"

M.B.'nin ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise kendisine para verildiğine ilişkin anlatımı oldu. M.B., şunları söyledi: "Daha sonradan Mustafa Sarıgül’ün Etiler’de, Platin Konutları’nda bulunan ikametine gittim. Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonradan tarafıma Emin Eres tarafından para gönderildi. Emin Eres tarafından teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL civarında para verildi."

"PARA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Sarıgül ile gözaltı sürecinin ardından yeniden iletişime geçtiği için pişman olduğunu anlatan M.B., kendisine verilen parayı kabul etmesinden de pişmanlık duyduğunu belirterek "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam G.B. gelmedi" ifadelerine yer verdi.

TANIKLARI ETKİLEME VE DELİL KARARTMA TARTIŞMASI

M.B.'nin savcılık ifadesinde anlattığı telefon görüşmeleri, ev daveti ve para teslimi, soruşturma kapsamında tanıkları etkileme ve delil karartma ihtimaline ilişkin soruları beraberinde getirdi.