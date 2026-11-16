Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in COP31 kapsamında düzenlenen imza töreninden paylaştığı fotoğraf, siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi.

COP31'DEKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, siyaset gündemine de yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, törene ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflardan birinde Özdemir'in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile tokalaştığı görüldü. Aynı karede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

GEÇİŞ İDDİALARI GÜÇLENDİ

Haziran 2026'da CHP'den ayrılan ve 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da fotoğrafta bulunması, Büşra Özdemir'in siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Daha önce AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özdemir'in Bakan Kurum ile aynı karede yer alması, parti değişikliği iddialarının yeniden tartışılmasına neden oldu. Ancak söz konusu fotoğrafın, Özdemir'in parti değiştireceğine ilişkin somut bir gelişme niteliği taşımadığı belirtiliyor.

"BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMEDEN..."

Büşra Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Bakanlıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerin Antalya'ya hizmet etmek amacı taşıdığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birisi orada reyting alacak diye… Lütfen ya! Ben bir haftadır bu haberleri görüyorum. Evet, ben bakanlıklarla görüşüyorum. COP31 sürecindeyiz, ben bu şehre hizmet ediyorum. Bakanlıklarla görüşmeden şehre hizmet etme şansım yok."

"İLK ADIMI ATMIŞ, FOTOĞRAF VERMİŞ"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Muhalefete mensup bir belediye başkanının AK Parti’ye transfer olması evrelerinin birincisi şudur: Murat Kurum’la fotoğraf vermek. AK Parti’ye geçeceği söylenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, 'AK Parti’ye transferin tunç yasası' olarak kabul edilen ilk adımı atmış: Murat Kurum’la fotoğraf vermiş. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı Bakalım 'Cumhurbaşkanı’yla görüşme evresi' ve 'telefonları kapatma evresi' ne zaman gelecek?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com