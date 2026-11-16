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Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

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Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
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İzmir merkezli, iki yıl üst üste ihracat ödülü alan Dera Giyim iflas etti. Avrupa'nın önde gelen markalarına üretim yapan ve günlük 5 bin adet üretim kapasitesine sahip olan şirketi konkordato süreci de kurtaramadı. Mahkeme kararıyla tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılara başvuru için bir ay süre tanındı.

İzmir merkezli hazır giyim şirketi Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas etti. 2022 yılında gümüş, 2023 yılında ise bronz ihracat ödülü alan şirketin konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Günlük 5 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten şirketin tasfiyesi için süreç başlatıldı.

MAHKEME İFLAS KARARINI VERDİ

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 11 Kasım 2026 tarihli ve 2025/669 Esas sayılı kararıyla Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi'nin iflasına hükmetti.  İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, şirketin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütüleceği duyuruldu.

KONKORDATO DA KURTARAMADI

Ege Bölgesi'nde hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Dera Giyim, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle daha önce konkordato talebinde bulunmuştu.

Ege'de Söz'ün haberine göre, konkordato sürecinde şirketin mali durumuna ilişkin olumsuz gelişmeler yaşandı. Ancak yürütülen süreç şirketi iflastan kurtaramadı.

ALACAKLILARA BİR AY SÜRE TANINDI

İzmir İflas Müdürlüğü, şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlara çağrıda bulundu. Alacaklıların, dayanak belgeleriyle birlikte alacaklarını ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde müdürlüğe kaydettirmeleri istendi.

Şirkete borcu bulunanların da aynı süre içinde bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi.

Dera Giyim'in ilk alacaklılar toplantısının 12 Ocak 2027 tarihinde saat 11.00'de İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında yapılacağı açıklandı. Toplantıya alacaklılar veya yetkili vekilleri katılabilecek.

İKİ YIL ÜST ÜSTE İHRACAT ÖDÜLÜ ALMIŞTI

2013 yılında İzmir'de kurulan Dera Giyim, 2023 yılında Muş'taki üretim tesisini de bünyesine katarak faaliyetlerini genişletti.

Avrupa merkezli çok sayıda markayla çalışan şirket, 5 bin metrekarelik üretim tesisinde günlük 5 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtiyordu.

Dera Giyim, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılında gümüş, 2023 yılında ise bronz ihracat ödülüne layık görülmüştü.

İhracat başarılarıyla öne çıkan şirketin konkordato sürecinin ardından iflas etmesi, hazır giyim sektöründeki dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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